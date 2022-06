Genshin Impact: un cosplay di Yae Miko dal fascino mistico

Genshin Impact è ricco di luoghi ispirati a diversi posti reali nel mondo. Naturalmente, essendo studio MiHoYo una software house cinese particolarmente improntata all'evoluzione della cultura asiatica, proprio dall'estremo oriente sono tratte alcune aree molto famose e che hanno dato i natali ad alcuni personaggi giocabili.

C'è ad esempio la regione di Inazuma, che già dal nome ricorda molto una parola giapponese, e il cui logo è un portale torii - famosissimi nel paese del Sol Levante - con alcuni tomoe. Non può quindi non mancare una componente spirituale, legata a quei tempi shintoisti presenti in ogni angolo dell'arcipelago. A presiedere il grande tempio Narukami di Genshin Impact della regione di Inazuma è Yae Miko, conosciuta anche come Guuji Yae, dove Guuji significa proprio grande sacerdote ed è quindi simbolo del suo ruolo.

Yae Miko veste quindi con un abito che sa molto di spirituale, molto simile a quello delle semplici miko dei templi shintoisti veri. Ovviamente il tutto è stato reso molto più accattivante da Studio MiHoYo, e le cosplayer non fanno di meno. Ecco un cosplay di Yae Miko da Genshin Impact realizzato da Halcybella con tutti suoi dettagli e gli accessori, con collane pendenti e accessori per capelli.

