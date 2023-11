Genshin Impact: un cosplay di Yae Miko tra i fiori di ciliegio

Il successo di Genshin Impact prosegue con il rilascio della versione 4.2, una nuovo update conosciuto con il titolo di Masquerade of the Guilty che come di consueto introduce una larga quantità di contenuti aggiuntivi. A celebrare le novità appena arrivate sul titolo Hoyoverse ci pensa la cosplayer Lost Tontascu.ra.

Con le primogems gratuite di novembre 2023 in Genshin Impact sarà possibile tentare la fortuna per accaparrarsi i banner dei protagonisti inediti introdotti con la patch 4.2. La Fase 1 accoglie infatti la 5 Stelle Furina e la 4 Stelle Charlotte, oltre che diversi altri personaggi tornati disponibili. Pezzo forte dell'aggiornamento è l'introduzione di una nuova area geografica della mappa, situata a est di Fontaine.

Ma se la community di appassionati è impegnata con i nuovi eventi e le sfide proposte in Masquerade of the Guilty, MiHoYo ha già programmato l'update 4.3 di Genshin Impact. Nel prossimo aggiornamento arriveranno altri due eroi, Navia, già conosciuta dai giocatori e presente nella lore, e il misterioso capitano Chevreuse.

In attesa di novità sui prossimi sviluppi, Genshin Impact celebra questo cosplay di Yae Miko. La Lady Guuji del Gran Santuario di Narukami posa in questo scatto che la vede dinanzi a un rigoglioso albero di fiori di ciliegio. Prima posata sulle ginocchia e poi di spalle alla camera, la kitsune indossa l'outfit Miko's Instruction abbinato a delle calze a rete.