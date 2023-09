Genshin Impact: un cosplay di Yae Miko dalla giapponese Osusisan pronta per l'update 4.1

Già da qualche giorno l'aggiornamento 4.1 di Genshin Impact è tra noi. Gli utenti del titolo free to play di MiHoYo stanno dunque avendo la possibilità di esplorare i nuovi confini di Fontaine, di consocere eroi e boss inediti, e di affrontare eventi limitati. Con i videogiocatori impegnati, la cosplayer giapponese Osusisan condivide una perla.

Wriothesley e Neuvilette sono i nuovi eroi di Genshin Impact 4.1, i cui banner arrivano nelle Fasi 1 e 2 di questa patch al fianco delle vecchie conoscenze Hu Tao e Venti. Provare a sbloccare questi personaggi risulterà più facile con le 300 primogems gratuite donate da Genshin Impact con i codici di settembre 2023.

Questa lunga serie di novità potrebbe distogliere l'attenzione dei fan da una delle protagoniste più amate dell'open world RPG, ma ciò non vale per l'artista dal Sol Levante. In questo cosplay di Yae Miko da Genshin Impact, infatti, l'attenzione è tutta per la Guuji Yae, amica e servitrice dell'Eternità.

Yae Miko è discendente degli Hakushin, gran sacerdotessa del Gran Santuario Narukami sito a Inzauma che vanta la Electro Vision. A questi titoli si aggiunge il fatto che ella sia anche la caporedattrice della Yae Publishing House, una casa editrice che si occupa della pubblicazione di light novel.

Yae Miko è una Kitsune e in quanto tale possiede una vena dispettosa che la porta a fare scherzi anche quando riveste le sue cariche. In questo scatto la vediamo elegante e soave, con gli occhi azzurri e i capelli rosa, mentre regge un ombrellino tradizionale.