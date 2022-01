Genshin Impact: un cosplay di Yae Miko per il suo ingresso tra i personaggi giocabili

Genshin Impact ha aggiunto tanti personaggi nel corso del tempo. Per tenere sempre attenti i videogiocatori, lo studio MiHoYo ogni mese circa ha inserito svariati personaggi giocabili. Anche a oltre un anno dalla pubblicazione ufficiale, lo studio cinese sta preparando i prossimi inserimenti che arriveranno nel corso del 2022.

Un personaggio molto atteso è Yae Miko, conosciuto anche col nome Guuji Yae, che sembra sarà inserita in Genshin Impact 2.5. L'aggiornamento in questione porterà in dote il personaggio di Inazuma, già conosciuto dai giocatori tramite una quest in passato. Ovviamente le date e i modi potrebbero variare, dato che non è stato ufficializzato ancora il suo inserimento in Genshin Impact, ma soltanto tramite leak e data mining.

Bisogna quindi attendere ancora un po', eppure la ragazza ha già attirato molto l'attenzione del pubblico. I cosplay di Yae Miko fioccano in rete e una delle ultime in ordine cronologico a proporre un travestimento basato su questa figura è stata Tsuru Hime. Riprendendo la versione per ora vista in Genshin Impact e che difficilmente avrà grosse variazioni col suo ingresso nel roster giocabile, è disponibile in basso in una foto ben realizzata.

