Genshin Impact: un cosplay di Yae Miko, uno degli ultimi personaggi giocabili

Genshin Impact continua a rifarsi il look pian piano, aggiungendo nuovi eventi e personaggi giocabili. Anche il 2022 si apre con altri ingressi nel pool di personaggi ottenibili dai videogiocatori. Studio MiHoYo a febbraio ha aggiunto tanto con l'update 2.5 di febbraio e dopo tanto tempo dalla sua presentazione è arrivata anche Yae Miko.

Conosciuta dai fan anche come Guuji Yae, o semplicemente Guuji, che significa "capo dei sacerdoti", è un personaggio electro che era stato introdotto in Genshin Impact molto tempo fa, ma che soltanto a febbraio è finalmente diventato utilizzabile. Dopo mesi di teaser, tutti i videogiocatori hanno tentato la fortuna per mettere le mani su questo personaggio di rarità 5.

Yae Miko supervisiona il grande tempio Narukami ed è la proprietaria della Yae Publishing House. La cosplayer russa Vic ha voluto interpretare proprio la sacerdotessa di Genshin Impact in questo cosplay di Yae Miko con i capelli rosa, la divisa bianca da sacerdotessa con medaglioni, fiocchi e accessori. Il post in basso mette bene in risalto la trasformazione, sfoderata anche in un video.

Ultimamente, studio MiHoYo aveva preparato delle modifiche a Yae Miko che però sono state annullate nell'update finale dopo le richieste della community.