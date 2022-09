Genshin Impact: un cosplay di Mona l'astrologa pronta a leggervi l'oroscopo

A pochissime settimane dal debutto di Sumeru, Genshin Impact è in procinto di aggiornarsi alla versione 3.1, che come annunciato introdurrà diverse novità. Nel frattempo, il titolo free to play sviluppato da MiHoYo continua ancora a essere il più amato dalla community dei cosplay.

Con i nuovi codici di Genshin Impact è possibile ottenere Primogems gratis, utilissime al momento del rilascio del prossimo update. Il videogioco gatcha sta per dare il benvenuto a nuovi personaggi, ma oggi è questo cosplay di Mona da Genshin Impact a dominare la scena.



Mona è una astrologa sapiente e orgogliosa, fuggita a Mondstadt per non incorrere nelle ire del suo maestro dopo averne letto il diario. A rendere omaggio alla protagonista specializzata nel tipo Hydro è la cosplayer Min, conosciuta su Instagram con il nome utente @min_mmu. L’artista indossa l’outfit di default di Mona Megistus, anche conosciuta come l’Astrologa, presente sin dalla primissima versione del gioco.



Con il suo cappello da strega, e un bustino violaceo abbinato a dei collant decorati da stelle dorate, Mona è pronta a leggere gli astri ai giocatori di Genshin Impact. In un secondo scatto condiviso dalla cosplayer vediamo la foto priva di effetti. In questo caso ne perde la scenografia, ma ne guadagna l’interpretazione dell’artista.