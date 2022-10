Genshin Impact: un cosplay di Yae Miko solenne dal Grande Tempio di Narukami

In attesa che i sottotitoli in italiano arrivino su Genshin Impact, l'utenza è impegnata nell'esplorare l'immensa mappa di gioco del free to play sviluppato da MiHoYo. Nel mentre continuano inoltre ad arrivare a fiotti i cosplay dedicati ai personaggi del cast.

L’ultimo cosplay di Genshin Impact celebra Yae Miko, protagonista principale del Capitolo II dell’Archon Quest assieme a Makoto. A capo del Grande Santuari di Narukami, su cui troneggia l’albero sacro che protegge Inazuma, Miko è la proprietaria della casa editrice Yae, nonché grande esperta del tipo elettro, che sfrutta brandendo un catalizzatore. Yae Miko fa parte del lignaggio Kitsune ed è anche nota con il nome di Guuji Yae.

È la cosplayer Azeycoser a deliziarci con una sua interpretazione. Nello scatto condiviso dall’artista sul suo profilo Instagram, troviamo una solenne Yae all’interno del tempio. I suoi lunghi capelli rosa, legati da una coda bassa e abbelliti da un accessorio dorato sul capo, scendono su un abito da damigella d’onore su cui sono presenti stampe floreali. Gli orecchini che contengono l’Electro Vision sono abbinati agli occhi color porpora. E voi, cosa ne pensate di questo ultimo lavoro portato dalla modella? Vi ricordiamo che Genshin Impact ha preso una svolta horror nel trailer per Nahida.