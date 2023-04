Genshin Impact: un cosplay di Yae Miko, la volpe di Inazuma

Mentre i giocatori preparano il preload della patch 3.6 di Genshin Impact, che permetterà inoltre di sbloccare gratuitamente 600 Primogems, la software house cinese MiHoYo allestisce i preparativi per i prossimi, grandi sviluppi. In attesa di tali novità è un cosplay di Yae Miko da Genshin Impact a intrattenere gli appassionati.

L'update 3.6 non è ancora disponibile, ma Hoyoverse ha già rivelato uno dei protagonisti del prossimo aggiornamento. In Genshin Impact 3.7 i giocatori accoglieranno Kirara, una giovane donna soprannominata la "Gatta sulle grondaie". Prima di fare la conoscenza della felina, l'utenza è alle prese con il cosplay di Kleiner Pixel, artista che di recente ha condiviso una sua spettacolare interpretazione della bella Yae Miko.

Guuji del Grande Santuario Narukami di Inazuma, è anche la dirigente della casa editrice Yae. Gentile, misteriosa e grande appassionata di cultura, ha anche un lato ossessivo per la realizzazione di profitti. Yae Miko non ha mezzi termini ed è una discendente della linea kitsune, ovvero può trasformarsi in una volpe. Tuttavia, non ama mostrare al viaggiatore questa sua forma.

In questo cosplay di Yae Miko vediamo la protagonista dai cappelli color rosa indossare il suo classico abito Miko's Instruction. Nello scatto condiviso dall'artista, Yae mima con la mano sinistra il gesto della volpe e fa l'occhiolino agli spettatori a cui non mostrerà mai il suo vero aspetto.