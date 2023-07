Genshin Impact: un cosplay di Yae Miko, la volpe rosa di Inazuma

Con l'aggiornamento 4.0 di Genshin Impact comincerà una nuova, importante stagione che porterà i giocatori a far visita di una regione inedita del Teyvat. L'esplorazione marina di Fontaine deve però prima lasciare spazio a uno spettacolare cosplay di Yae Miko da Genshin Impact.

Al momento l'utenza di Genshin Impact è impegnata con le novità dell'update 3.8, manca però poco a un cambio di pagina che porterà ad abbandonare il deserto di Sumeru. Un trailer animato di Genshin Impact ha rivelato in anteprima i nuovi eroi in arrivo a Fontaine, la regione ispirata alla Francia.

La community del free to play sviluppato da MiHoYo è entusiasta per la mole di contenuti in arrivo, ma non dimentica gli eroi che finora hanno accompagnato il Viaggiatore. Tra questi, una delle più amate è Yae Miko.

Caporedattrice della casa editrice Yae Publishing, Miko è anche la gran sacerdotessa del Santuario Narukami discendente della stirpe degli Hakushin. Yae Miko è grande amica e servitrice dell'Eternità, utilizzatrice dell'elemento Electro, nonché amante del divertimento. Nell'interpretazione condivisa dalla cosplayer Salem Hoomanphobia osserviamo un primo piano di Yae Miko, con indosso il suo outfit di default Miko's Instruction, dietro la cui bellezza si nascondono un intelletto e un'astuzia assolutamente fuori dal comune.