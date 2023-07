Genshin Impact: un cosplay di Yanfei, la consulente legale tra i libri

Mentre un trailer di Genshin Impact 4.0 mostra Fontaine, la regione francese che debutterà nel titolo Hoyoverse in concomitanza con il prossimo major update, la cosplayer Anaelic ci riporta con la mente a Liyue. Eccola nei panni di una delle popolari protagoniste dell'open world action RPG.

Con le Primogems gratuite riscattabili con i codici di luglio di Genshin Impact i giocatori potranno provare a ottenere Eula, Klee e gli altri protagonisti dei banner in arrivo con l'aggiornamento 3.8. Tra questi, purtroppo non ci sarà Yanfei, la consulente legale dal forte senso di giustizia.

Pur essendo una delle poche a non avere firmato un contratto con Rex Lapis, il Geo Archon di Liyue, Yanfei lavora per far prosperare la sua regione. Amante della lettura, è informata su una vastità di argomenti, ma la sua specialità è la legge, grazie alla carriera da consulente legale. Yanfei conosce le leggi di tutte le nazioni del Teyvat, anche quelle più complesse di Fontaine. Per stessa ammissione della Tianquan del Liyue Qixing Ninngguang, Yanfei può tranquillamente colmare qualsiasi falla nella legge.

In questo cosplay di Yanfei da Genshin Impact torniamo al fianco della consulente legale nelle cui vene scorre il sangue di un adepto. Libro di diritto alla mano, Yanfei è pronta a prestare aiuto a qualsiasi cliente in difficoltà con la legge.