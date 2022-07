Genshin Impact: un cosplay di Yanfei dell'italiana Mochichuu

In Genshin Impact, studio MiHoYo ha inserito vari elementi di impostazione fantasy. Per le magie e attacchi di vario tipo i personaggi giocabili hanno quindi la possibilità di scatenare poteri elementali basati su ghiaccio, fuoco, acqua e tanto altro ancora. E se qualcuno avesse la passione per uno solo di questi elementi?

Ovviamente ci sono abbastanza personaggi giocabili per crearsi il gruppo più incline al proprio modo di giocare e alle proprie passioni. Se si vuole un gruppo tutto di fuoco non si può fare a meno di Yanfei, l'adepta pyro che vive a Liyue ma è disposta a viaggiare col giocatore a partire dall'aprile 2021, mese in cui fu aggiunta in Genshin Impact con un aggiornamento, in compagnia di Eula e di altri elementi.

Yanfei è la figlia di un padre adepto e di una madre umana. È stata lasciata dai genitori a Madame Ping, cosicché i due potessero partire per un viaggio. Cresciuta a Liyue e residente ancora lì, fa da avvocato per il popolo e infatti alcune caratteristiche ricordano il suo lavoro. La cosplayer italiana Caterina Rocchi, in arte Mochichuu, dedica spazio proprio a questo personaggio di Genshin Impact, come si vede nel cosplay di Yanfei disponibile in basso.

Ora c'è da tenere d'occhio anche le prossime novità di Genshin Impact.