Genshin Impact: un cosplay di Yelan tende la sua freccia

Grandi novità attendono l'utenza di Genshin Impact. Con l'ormai imminente arrivo dell'aggiornamento 4.0, infatti, il Teyvat allargherà i suoi orizzonti verso la regione di Fontaine, i cui fondali marini saranno liberamente esplorabili dai giocatori. A raffreddare la bollente estate del titolo MiHoYo ci pensa Yelan.

Manca sempre meno all'arrivo di Arlecchino e degli eroi di Fontaine in Genshin Impact. Nell'attesa del rilascio ufficiale dell'update, però, gli appassionati fanno ritorno nel Liyue al fianco della cosplayer orientale Well_31.

Yelan è un personaggio giocabile dalla rarità a 5 stelle che sfrutta l'elemento Hydro, caratteristico della regione di Fontaine. Sebbene dica di lavorare per il Ministero degli Affari Civili e per la Sala da tè Yanshang, mai nessuno l'ha vista prestare servizio. Yelan è infatti un agente dell'intelligence che collabora con Ningguang.

Yelan è una ragazza mediamente alta, dalla pelle pallida, occhi verde smeraldo e capelli dalla frangia asimmetrica di colore blu scuro. Indossa il The Waning Point, un outfit composto da un soprabito blu, un body scuro impreziosito da dettagli argentati e numerosi accessori e bigiotteria. Veste anche una pelliccia bianca che pende alle sue spalle. In questo cosplay di Yelan da Genshin Impact la vediamo tendere il suo arco pronta a scoccare una freccia e poi in posa, in piedi e seduta.