Genshin Impact: un cosplay di Yelan dall'italiana Eugenia Bellomia

A ogni nuovo aggiornamento Genshin Impact continua a espandersi introducendo nuovi personaggi, ambientazioni e persino modalità. Il titolo free to play sviluppato dalla software house cinese MiHoYo è dunque sempre sulla cresta dell'onda, anche tra i cosplayer. Ecco una meravigliosa interpretazione tutta all'italiana.

L'ultima patch di Genshin Impact ha acceso una polemica, ma a riportare l'armonia tra la community di giocatori ci ha subito pensato Yelan, personaggio con la vision di tipo Hydro. Yelan afferma di lavorare per il Ministero degli Affari Civili e per la Yanshang Teahouse. Questa è tuttavia una copertura per il suo vero lavoro. Ella è in realtà un agente dell'intelligence che collabora con Ningguang.

In questo cosplay di Yelan da Genshin Impact possiamo ammirarla con il suo outfit comune. Il The Waning Point è composto da un body di colore scuro adornato da dettagli in argento, un cappotto bianco e numerosi accessori preziosi.

A interpretare Yelan è la cosplayer italiana Eugenia Haruno Bellomio. Conosciuta su Instagram con il nickname di @soryu_geggy_cosplay, l'artista ci ricorda che con l'update 3.3 di Genshin Impact arriverà la localizzazione italiana. E voi siete pronti ad avventurarvi nel mondo fantasy del titolo e a incontrare milioni di giocatori, tra cui anche la cosplayer nostrana?