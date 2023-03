Genshin Impact: un cosplay di Yoimiya con la freccia incoccata vi colpirà

Ci sono tanti riferimenti in Genshin Impact a mestieri e tradizioni reali, che scavano nella cultura di vari paesi. Tra i personaggi giocabili c'è Yoimiya, una talentuosa artigiana di fuochi d'artificio e proprietaria di Naganohara Fireworks.

Nata e cresciuta a Inazuma, Yoimiya ha sempre amato la bellezza dei fuochi d'artificio e ha sviluppato una passione per la loro creazione. La sua affinità quindi è abbastanza logica: come personaggio giocabile, Yoimiya è un arciere di tipo Pyro, il che significa che le sue abilità sono incentrate sul fuoco.

Yoimiya è un personaggio versatile e utile in diversi contesti di gioco. Grazie alla sua abilità elementale, può infliggere danni di fuoco a nemici che sono deboli a questo elemento, come ad esempio i nemici Cryo. Inoltre, il suo attacco caricato, che le permette di scoccare più frecce contemporaneamente, è particolarmente efficace contro i nemici che si muovono rapidamente. Dal punto di vista estetico, Yoimiya è un personaggio molto elegante e ben curato. Indossa un kimono rosso con dettagli dorati e ha i capelli biondi legati in una coda di cavallo alta. Il suo arco ha una forma unica che richiama i fuochi d'artificio.

Tutte queste caratteristiche esplodono con furore in questo cosplay di Yoimiya da Genshin Impact realizzato dalla giapponese Yzkenko12, che ha postato su Instagram una foto con l'arciera che ha già l'arco pronto e la freccia incoccata, pronta ad affascinare tutti coloro che la stanno guardando. Rimaniamo a Inazuma con il cosplay di Yae Miko floreale e con il cosplay di una Raiden Shogun folgorante.