Genshin Impact: un cosplay di Yoimiya che scocca la sua freccia

Le novità del prossimo aggiornamento 3.3 di Genshin Impact sono numerose e tra queste è compresa la localizzazione italiana. Prima di concentrarci su ciò che verrà, facciamo un piccolo passo all'indietro per goderci al meglio lo spettacolo pirotecnico preparato da un'amatissima eroina dell'Hoyoverse.

A pochi giorni dal rilascio della patch tanto attesa dall'utenza del Bel Paese, MiHoYo sta già ultimando i preparativi per il prossimo update organizzando una closed beta per Genshin Impact 3.4. Manca tuttavia ancora qualche giorno a queste succose novità.

Naganohara Yoimiya ha catturato la nostra attenzione. La proprietaria della Naganohara Fireworks è amatissima dagli abitanti dell'isola di Narukami, i quali ritengono che senza di lei l'estate non possa essere la stessa. L'eroina con la Pyro Vision è infatti soprannominata la "regina del festival estivo" per via dei suoi meravigliosi spettacoli pirotecnici.

Yoimiya è una ragazza estroversa e passionale, senza compromessi a ossessionata per l'artigianato. In questo cosplay di Yoimiya da Genshin Impact la possiamo vedere godersi il festival estivo, pronta a scoccare una delle sue frecce esplosive e impegnata con l'organizzazione del suo spettacolo. Con indosso l'outfit Goldfish Firecracker, che consiste in un kimono rosso-arancio corto con una sola manica indossata e con il petto avvolto nel sarashi, la cosplayer Neyro Desu è riuscita a impersonare alla perfezione la protagonista del free to play MiHoYo.