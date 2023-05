Genshin Impact: un cosplay di Yoimiya nella tradizione giapponese

Genshin Impact è il titolo free to play sviluppato dalla software house cinese MiHoYo che porta i giocatori a esplorare il Teyvat, un mondo colorato che nasconde numerose insidie. Al fianco del "prescelto", il viaggio nella regione di Inazuma è accompagnato da Yoimiya. Eccola nell'interpretazione della cosplayer Peach Milky.

Proprietaria della Naganohara Fireworks, con i suoi fuochi artificiali e la personalità esplosiva ed estroversa Yoimiya è conosciuta in tutta l'isola di Narukami come la "regina del festival estivo". Personaggio a 5 stelle armata di arco e dalla Pyro Vision, è fortemente devota all'azienda di famiglia. Difatti, la sua priorità è quella di far felici i clienti.

Yoimiya è una ragazza dalla carnagione chiara, sulle cui guance è applicato un leggero trucco arancione, occhi color miele e capelli biondi legati in una coda di cavallo e lunghi fino alle spalle. Sulla spalla sinistra è presente un tatuaggio floreale.

In questo cosplay di Yoimiya da Genshin Impact ritroviamo la regina dei fuochi d'artificio con indosso il Goldfish Firecraker, il suo abito di default che consiste in un kimono rosso-arancio. Yoimiya indossa una sola manica, mentre quella destra è arrotolata intorno alla vita. Negli scatti condivisi dalla cosplayer Peach Milky Yoimiya è immersa nella tradizione giapponese. Nella seconda delle due foto scattate, il corpo di Yoimiya è coperto solamente dal sarashi, dei bendaggi che avvolgono il petto, l'avambraccio sinistro e la parte superiore delle cosce. Siete pronti all'arrivo dell'update 3.7 di Genshin Impact?