Genshin Impact: un cosplay di Yun Jin, l'eleganza della cantante dell'opera di Liyue

Le tante novità introdotte nell'update 3.7 di Genshin Impact stanno impegnando i giocatori dell'Action RPG sviluppato dalla software house cinese MiHoYo. Mentre l'utenza cerca di completare i nuovi eventi e di ottenere nuovi personaggi, la cosplayer Mikuu Soijo sorprende la rete con una sua elegante interpretazione.

In attesa dell'arrivo di Fontaine, prossima regione del Teyvat che verrà introdotta con il massiccio aggiornamento 4.0, i giocatori sono immersi nel deserto di Sumeru. L'artista suddetta porta però i suoi fan a esplorare Liyue, la regione ispirata alla Cina.

L'opera è una delle arti tradizionali tramandate a Liyue di generazione in generazione. Sebbene nel corso del tempo sia andata incontro a mutazioni rispetto alle origini, la melodia che si può ascoltare a Liyue è ancora sofisticata e variegata. Gli artisti dell'opera sono soliti aggregarsi in compagnie e una delle più acclamate è la Compagnia dell'opera Yun-Han, diretta dalla famiglia Yun. A guidare questa organizzazione è Yun Jin, celebre cantante dalle doti canore drammaturgiche. Il suo stile unico e raffinato viene rappresentato in questo cosplay di Yun Jin da Genshin Impact.

Figura di spicco del porto di Liyue, Yun Jin è un personaggio 4 stelle in possesso della Geo Vision. La cantante dell'opera non è una dei personaggi gratis di Genshin Impact, per cui i giocatori potranno tentare di ottenerla con le Primogems gratuite di maggio 2023 attraverso il banner a lei dedicato nella Fase 1 dell'aggiornamento 3.7.