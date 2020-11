Genshin Impact: il costo dei Primogems aumenta in alcuni paesi

Di recente MiHoYo ha apportato una serie di cambiamenti al prezzo delle microtransazioni di Genshin Impact in alcuni paesi, mandando i giocatori su tutte le furie per questa decisione improvvisa e dovuta forse a comportamenti scorretti da parte di alcuni utenti.

Gli store in game di Indonesia, India, Sud Africa, Islanda, Russia, Colombia e Brasile hanno infatti subito un aumento del costo dei Primogems, ovvero la valuta attraverso la quale si possono acquistare le loot box contenenti armi e personaggi nella sezione Wish. Inizialmente si pensava che questa scelta fosse legata esclusivamente all'App Store di questi paesi, ma l'iniziativa è stata poi allargata a tutte le altre piattaforme, probabilmente per via dei furbetti che utilizzavano VPN per i propri acquisti. Essendo le microtransazioni meno costose nei territori citati sopra, in molti ne approfittavano per acquistare lì grosse quantità di valuta digitale e la situazione non è piaciuta al team di sviluppo. Per questo motivo è stato deciso di adeguare i prezzi di questi paesi a quelli del resto del mondo, danneggiando in maniera importante i giocatori coinvolti dall'aumento.

Non si tratta della prima volta nella quale assistiamo a qualcosa del genere e solo qualche mese fa è accaduto un evento simile su Steam, con i giocatori che hanno preordinato in massa Horizon Zero Dawn all'estero sfruttando i VPN.