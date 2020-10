Genshin Impact, cucina: come apprendere ricette e creare ingredienti

Se nelle prime fasi di Genshin Impact basta mangiare qualche frutto trovato in giro per Tevyat al fine di recuperare HP, vi renderete presto conto di come i personaggi di livello alto richiedono pietanze cucinate per essere curati o riportati in vita. A questo proposito è molto utile apprendere il prima possibile le meccaniche legate alla cucina.

Sparsi per il mondo di gioco si trovano infatti diversi punti presso i quali è possibile iniziare a cucinare numerose pietanze prelibate che possono non solo ripristinare la salute ma anche attivare dei buff temporanei. Ogni volta che si procede a craftare un alimento si attiva un mini-gioco nel quale occorre premere al tempo giusto un tasto e, dopo aver cucinato quel piatto per una decina di volte, verrà sbloccata la possibilità di cucinare tutto in automatico. Prima di creare un piatto, andrebbe però valutato il personaggio da utilizzare come cuoco, dal momento che alcuni eroi sono dotati di abilità uniche che, ad esempio, potrebbero permettervi di ottenere due oggetti al prezzo di uno.

Presso ogni cucina è anche possibile creare degli ingredienti, i quali però richiedono del tempo (da qualche secondo a diversi minuti) per poter essere sbloccati. Sappiate che il menu della cucina è unico e potete quindi avviare il processo di creazione degli ingredienti in qualsiasi punto della mappa per poi andarli a recuperare dove e quando volete. Nel corso dell'avventura è anche possibile ottenere nuove ricette, le quali vanno apprese semplicemente interagendo con la pergamene nell'inventario: alcune di queste ricette le riceverete completando quest, altre possono invece essere acquistate presso la cuoca di Monstadt.

