Genshin Impact: Cyno, il deserto e 1600 Primogems gratis, le novità dell'update 3.1

Si è appena conclusa la diretta dedicata al reveal della versione 3.1 di Genshin Impact , la quale ha svelato una miriade di novità che saranno disponibili nelle prossime settimane.

La principale novità della versione 3.1 del free to play consiste nell'aggiunta dell'area desertica di Sumeru, che dovrebbe andare a colmare i vuoi della mappa lasciati nell'attuale aggiornamento di Genshin Impact. Arrivano poi tre nuovi personaggi: con il primo banner potremo sbloccare Candace (4 Stelle) e l'attesissimo Cyno (5 Stelle), invece nel secondo banner avremo la possibilità di ottenere Nilou (5 Stelle). Non mancheranno nemmeno le rerun, con Venti disponibile nella prima fase e Albedo nella seconda. Si passa poi a nuovi boss, tra i quali spiccano una pericolosa creatura meccanica e quello che sembra un enorme robot controllato da Scaramouche, il quale potrebbe essere il prossimo boss settimanale che ci fornirà i materiali utili per il potenziamento dei talenti e non solo. Altra importante novità riguarda l'introduzione di Genius Invokation TCG, un gioco di carte collezionabili che verrà aggiunto in maniera permanente al free to play e non sarà disponibile solo per un periodo limitato.

Ovviamente è stata dedicata molta attenzione agli eventi, visto l'imminente arrivo del secondo anniversario del titolo Hoyoverse. Gli eventi a tempo saranno numerosissimi e permetteranno anche di ottenere una lancia 4 stelle e un pet gratuitamente. Non mancheranno nemmeno i doni in Primogems: 10 Interwined Fates verranno donati con l'evento legato alle ricompense per il login "Path of Gleaming Jade", 1.600 Primogems verranno inviate a tutti tramite la casella di posta in game e gli eventi Of Ballads and Brews, Hyakunin Ikki, Wind Chaser e Star-Seeker's Sojourn dovrebbero garantire almeno 400 Primogems gratis. Insomma, ci saranno molti modi per mettere da parte la valuta premium e, facendo due calcoli, si parla di circa 3.500 Primogems gratis senza contare quelle relative ai 10 Interwined Fates.

Avete già letto la guida su come ottenere 300 Primogems gratis con i nuovi codici di Genshin Impact 3.1?