Genshin Impact: la danza di Nilou nell'affascinante cosplay di Sooyoung

Siamo sempre più vicini all'uscita dell'update di Genshin Impact che introdurrà la localizzazione in italiano. Potremo dunque finalmente avventurarci per il Teyvat senza più preoccuparci di dover tradurre i messaggi in gioco, godendoci appieno il viaggio al fianco dei protagonisti del free to play dell'Hoyoverse, tra cui anche la recente Nilou.

Dopo averci aperto le porte della regione di Sumeru, MiHoYo ha introdotto ben tre nuovi personaggi con l'aggiornamento 3.1 di Genshin Impact. Tra questi, abbiamo fatto la conoscenza di Nilou, la bella danzatrice del ventre.

Al teatro di Zubayr, i giocatori hanno incontrato Nilou, danzatrice elegante e graziosa, ma che lontana dalla scena è calorosa, sorridente e amichevole. In questo cosplay di Nilou da Genshin Impact possiamo ammirare al meglio il ballo della protagonista dall'Hydro Vision. Con i suoi capelli rossi e gli occhi azzurri, indossa il consueto abito delle danzatrici del ventre, che consiste un top, di colore bianco e azzurro, e una gonna celeste abbinati a numerosi accessori, tra cui un copricapo con delle corna. Completano il vestiario dei tacchi dorati che avvolgono le caviglie e dei parabracci color oro. A realizzare questa magnifica interpretazione è la cosplayer @_sooyoungg, che ha impreziosito gli scatti con alcuni effetti di postproduzione che simulano i poteri dell'Hydro Vision.