Genshin Impact: data di lancio del secondo Banner con Zhongli, Xinyan e alti due eroi

MiHoYo ha finalmente rotto il silenzio ed annunciato la data d'inizio del secondo Banner a tempo limitato di Geshin Impact: tenetevi pronti, poiché l'Event Wish "Gentry of Hermitage" comincerà il primo dicembre e si protrarrà fino al 22 dicembre.

Il grande protagonista esclusivo di questo evento sarà ovviamente Zhongli, un personaggio 5 Stelle di tipo Geo che combatte impugnando un'alabarda. Durante l'evento sarà caratterizzato da un elevato drop rate. Per vivere la sua storia, è necessario aver raggiunto almeno il Rank Avventura 40, collezionato una Store Key e completato il Capitolo I: Atto 3, durante il quale Zhongli ricopre un ruolo molto più importante. Dopodiché, potrete vivere la sua storia ogni volta che vorrete.

Zhongli, tuttavia, non sarà l'unico eroe protagonista del secondo banner, poiché ad affiancarlo ci saranno anche Xinyan (fuoco) (che abbiamo già avuto modo di conoscere per bene nei giorni scorsi), Razor (elettricità) e Chongyun (ghiaccio). Tutti e tre appartengono alla classe 4 Stelle e combattono utilizzando delle claymore. Al termine del Banner, continueranno ad essere disponibili in altri Event Wish in qualsiasi momento. Genshin Impact, ricordiamo, è disponibile gratuitamente su PlayStation 4, PC e dispositivi mobili iOS e Android. La versione Nintendo Switch è attualmente in lavorazione.