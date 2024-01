Genshin Impact: data e ora del reveal dell'update 4.4 con Xianyun e Gaming

Version 4.4 Special Program Preview #GenshinImpact #GenshinSpecialProgram



Dear Travelers,

It's announcement time! The special program for Genshin Impact's new version will premiere on the official Twitch channel on 1/19/2024 at 07:00 AM (UTC-5)! https://t.co/xo4YDsKpRF



This… pic.twitter.com/2elosLANLF