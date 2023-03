Genshin Impact: da Dehya all'arma gratis, tutte le novità della versione 3.5

Con l’arrivo di Fontaine che si fa sempre meno lontano anche grazie ai riferimenti inseriti in eventi e quest, Hoyoverse continua a supportare Genshin Impact, che ha appena accolto un bel po’ di novità in occasione della pubblicazione dell’update 3.5, Respiro del Florvento. Scopriamo insieme tutte le novità.

Benvenuta Dehya e bentornata Ayaka!

Quando si parla di una nuova versione di Genshin Impact non si può che iniziare passando in rassegna le novità in termini di roster e, a dire la verità, a questo giro non ci sono rivoluzioni eclatanti. In questa prima fase dell’aggiornamento infatti, l’unico nuovo personaggio sbloccabile nel banner a tempo e Dehya, una guerriera 5 Stelle pyro armata di Claymore che abbiamo già conosciuto ed apprezzato nella main quest di Sumeru. L’Elemental Skill di Dehya prende il nome di Inferno Colante e consiste nel posizionamento di un piccolo totem che copre un’area circolare abbastanza generosa che, a cadenza regolare, permettono ai fendenti dello spadone della guerriera di infliggere danni di fuoco. Riattivando l’abilità mentre uno di questi totem è ancora ‘on field’, è possibile generare una potente esplosione che danneggia chiunque si trovi nei paraggi con danni Pyro, perfetta per scatenare qualche reazione elementale.Molto particolare è anche Morso Leonino, l’Elemental Burst di Dehya che consiste letteralmente in una combo automatica: premendo il tasto, la giovane donna scatena tutta la sua furia infuocata e inizia a sferrare una serie di pugni per poi terminare la catena di colpi con un potente calcio, ovviamente tutti con danni di tipo fuoco.

Almeno per il momento, non sembra che Dehya si sia trovata un posticino nel meta, ma non è da escludere che in futuro le cose possano cambiare. Va inoltre considerato che, se escludiamo Tighnari che è l’unico personaggio Dendro, Dehya sarà il primo 5 Stelle ad entrare a far parte banner permanente post-lancio. Si tratta di una notizia molto interessante che potrebbe condurre gli sviluppatori ad apportare ulteriori modifiche a tale banner che, una volta diventato troppo affollato, potrebbe diventare sempre meno conveniente per i giocatori in cerca di eroi da costellare.

Ad affiancare Dehya nel doppio banner a tempo troviamo Cyno, eroe 5 Stelle Elettro la cui prima comparsa nel gioco risale ad un paio di aggiornamenti fa. Per quello che riguarda invece i rate-up dei 4 Stelle, in questo caso ci sono Barbara, Collei e il fortissimo Bennet, di cui potreste ottenere così qualche costellazione extra per renderlo ancora più efficiente in campo. La seconda fase avrà invece come protagoniste due eroine di ghiaccio, ovvero Kamisato Ayaka e Shenhe, le quali verranno accompagnate da una new entry di Monstadt: stiamo parlando di Mika, giovane armato di lancia che andrà ad ampliare il catalogo di 4 Stelle presenti nel free to play.

Nuovi nemici e tante Primogems gratis

Una delle novità più importanti della versione 3.5 di Genshin Impact riguarda l’ampliamento della storia, visto che è possibile andare avanti nella trama principale grazie alla “Missione dell'Archon Capitolo III: Atto VI – Caribert”, nella quale potremo finalmente incontrare di nuovo il misterioso ed affascinante Dainsleif. Come se non bastasse, l’update include anche un capitolo dedicato esclusivamente a Dehya, così da poter approfondire la conoscenza di questa guerriera proveniente dalle terre di Sumeru. A chiudere il cerchio vi è l’aggiunta di Faruzan alla modalità che trasforma Genshin Impact in una sorta di dating simulator e che, ovviamente, permette di mettere da parte qualche Primogem.A questo proposito, va sottolineato che dalla versione 3.5 in poi si potrà ottenere un Destino Intrecciato per ogni atto della Missione dell’Archon completato. In poche parole, è possibile oggi completare tutta la storia e riscattare ben 3360 Primogems gratis in Genshin Impact, visto che sono disponibili 21 atti e ogni gettone ha un valore di 160 Primogems.

Con la patch sono stati introdotti anche due nuovi nemici, i quali faranno anche parte delle ondate proposte a cadenza di tempo regolare nell'Abisso a Spirale. Stiamo parlando dell'Apostolo dell'Abisso Cascata Algida e del Cavaliere del Serpente Nero Scure Spaccapietra. Il primo è un mostro facente parte dell'Ordine dell'Abisso che ha il controllo dell'elemento ghiaccio, con cui può sia danneggiare i nemici che ridurre il loro vigore. Il cavaliere è invece una guardia specializzata nell'uso di poteri Geo, con i quali può infliggere danni aumentati ai membri del party protetti da uno scudo.

Tutti gli eventi a tempo della versione 3.5

In quanto ad eventi a tempo, l’aggiornamento 3.5 di Genshin Impact non sembra deludere e già da ora è possibile cimentarsi in Respiro del Florvento, che è poi quello che dà il nome alla stagione. Oltre ad approfondire la complessa storia di Collei, questo evento consta di numerose attività il cui completamento permette di ottenere tante Primogems, materiali per i potenziamenti ed un’ottima Claymore 4 Stelle, il Fiore Corazzato. Le attività spaziano da mini-giochi basati sulla raccolta di palloncini al rhythm game, che questa volta include svariati strumenti musicali.

Sarà invece dedicato a Dori l’evento Spices from the West, durante il quale potremo dedicarci alla preparazione di varie pietanze da donare ai personaggi posizionati all’interno del Serenitea Pot. Non meno importante è il ritorno di Fungus Mecanicus, che questa volta è stato migliorato dal punto di vista della giocabilità e non prevede più la presenza del Viaggiatore sul campo di battaglia, senza contare lo spostamento della telecamera, la quale inquadrerà l’arena dall’alto. A chiudere l’ondata di novità troviamo anche una nuova modalità a tempo dell’Invokazione del Genio e l’immancabile Ley Line Overflow, perfetto per mettere da parte Mora e manuali per il potenziamento.

Insomma, siamo di fronte ad un classico aggiornamento di transizione che non stravolge il gioco ma propone contenuti a sufficienza in attesa di poter mettere le mani su Baizhu, personaggio che i fan attendono ormai dal lancio e che arriverà ufficialmente con la versione 3.6 insieme a Kaveh.