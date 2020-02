Genshin Impact Demo: il gioco ispirato a Zelda Breath of the Wild si mostra al PAX East

Una demo di Genshin Impact è presente al PAX East di Boston, per l'occasione sono emersi 12 minuti di gameplay registrati dalla versione PC, all'evento sono disponibili in forma giocabile anche le versioni per PlayStation 4 e iOS.

Sviluppato dallo studio cinese miHoYo, Genshin Impact è un Action RPG Open World con uno stile estetico che prende ispirazione da The Legend of Zelda Breath of the Wild, uno dei giochi più acclamati degli ultimi anni. Un prodotto che ha attirato su di se l'attenzione del pubblico e dei media internazionali non solo per le somiglianze con il titolo Nintendo ma anche per un gameplay apparentemente solido, che non vuole certo rivoluzionare il genere ma che sembra funzionare a dovere per una produzione di questo tipo.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di Genshin Impact ricordandovi che il gioco sarà disponibile nel corso del 2020 su PC Windows, iOS, Android, Nintendo Switch e PlayStation 4. Il lancio era inizialmente previsto per la primavera ma è stato rimandato ad un non meglio precisato periodo dell'anno per dare modo agli sviluppatori di ottimizzare ulteriormente alcuni aspetti del progetto.