Genshin Impact: tutti i dettagli su cross-play, cross-save e PlayStation Plus

Genshin Impact è ormai disponibile su PlayStation 4, PC (tramite un client proprietario) e smartphone/tablet con Android o iOS. Sebbene il gioco sia lo stesso su tutte le piattaforme, alcune di queste non supportano ogni singola funzionalità, scopriamo insieme tutti i dettagli.

Cross-progression

Genshin Impact gode del supporto al cross-save e ciò significa che i giocatori possono passare da una piattaforma all'altra mantenendo tutti i progressi. Questa funzione è attualmente supportata su tutte le versioni ad eccezione di PlayStation 4 e per poter essere abilitata richiede un account Mihoyo (obbligatorio per giocare su PC). Se volete trasferire i progressi tra le varie piattaforme non dovete far altro che effettuare l'accesso al gioco con il vostro profilo Mihoyo, così che il sistema gestisca tutti i vostri progressi in automatico. Va precisato che le risorse acquistate tramite microtransazioni potrebbero non essere trasferite, obbligando il giocatore ad utilizzarle esclusivamente sulla piattaforma sulla quale ha effettuato l'acquisto.

Cross-play

A differenza del cross-save, il gioco multipiattaforma è supportato ovunque, anche su PlayStation 4. Per questo motivo potrete giocare con i vostri amici in cooperativa online a prescindere dalla piattaforma utilizzata.

PlayStation Plus

Come per tutti i free to play presenti sul PlayStation Store, anche Genshin Impact può essere giocato su PS4 anche dagli utenti che non dispongono di un abbonamento al PlayStation Plus. Potete quindi partecipare a partite cooperative online anche senza un abbonamento. In ogni caso è possibile che in futuro gli utenti PS Plus possano accedere a pacchetti di risorse, oggetti e personaggi esclusivi nella relativa sezione del PS Store.