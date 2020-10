Genshin Impact, tutti i dettagli nella Video Recensione: un enorme action GDR open world gratis!

Dopo essere stato accusato di eccessiva somiglianza a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Genshin Impact è finalmente pronto a mostrare la propria identità individuale.

Sviluppato dal team di MiHoYo, l'ambizioso action GDR dalla struttura open-world si è già guadagnato il titolo di miglior debutto di sempre per un gioco cinese. A caratterizzare la produzione, troviamo la presenza di un variopinto e sgargiante universo digitale, dalla natura spiccatamente fantasy e con aree che spaziano da atmosfere medievaleggianti a scorci ispirati ai panorami asiatici. Il Regno di Teyvat è pronto a ospitare una ricca avventura di stampo JRPG.

Ad accrescere l'interesse che circonda Genshin Impact ha inoltre contribuito l'annuncio da parte degli autori della decisione di adottare un modello di distribuzione free to play. L'action GDR è dunque accessibile al pubblico in maniera completamente gratuita, su PC, PlayStation 4 e dispositivi mobile, sia Android sia iOS. Per raccontarvi ogni dettaglio sul titolo firmato MiHoYo, la Redazione di Everyeye ha confezionato una ricca video recensione di Genshin Impact. Come da tradizione, potete trovare il filmato in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye: vi auguriamo una buona visione!



Se vi trovate in procinto di avventurarvi tra le lande di Teyvat, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye trovate una ricca guida all'esplorazione di Genshin Impact, redatta dal nostro Giovanni Panzano. In chiusura, ricordiamo che il gioco arriverà anche su Nintendo Switch: al momento non è però disponibile una data di uscita precisa.