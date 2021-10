Genshin Impact e i dinosauri nel Serenitea Pot: in video il bizzarro bug

Nel corso delle ultime ore sta facendo il giro dei social un filmato registrato da un giocatore di Genshin Impact che, sfruttando un bug all'interno del Serenitea Pot, è riuscito a creare un enorme dinosauro.

L'ingegnoso utente, che negli ultimi mesi ha messo da parte un grosso quantitativo di rocce da posizionare all'interno dell'area di gioco completamente personalizzabile, è riuscito in qualche modo a piazzare questi oggetti uno sopra l'altro nonostante il free to play non permetta di farlo. Ciò ha consentito al giocatore di sbizzarrirsi con la creatività, al punto da costruire nella sua mappa un gigantesco T-Rex di pietra con grande cura. Le pietre con al centro i cristalli luminosi arancioni fungono da occhi e il piccolo laghetto disponibile da qualche settimana è stato usato come parte inferiore della bocca. Il resto del corpo è invece formato dall'alternanza di rocce grigie e marroni, posizionate con criterio per fare in modo che, vista da lontano, la scultura sia ancora più bella.

In attesa di scoprire come reagiranno gli sviluppatori alla scoperta dell'impresa di questo utente,