Genshin Impact: la diretta dedicata all'update 4.2 ha una nuova data

Come vi abbiamo riportato qualche giorno fa, il reveal della versione 4.2 di Genshin Impact è stato posticipato a ridosso della trasmissione. Nel corso delle ultime ore, Hoyoverse ha fornito ai giocatori una nuova data.

La diretta verrà trasmessa sul canale Twitch ufficiale di Genshin Impact il prossimo venerdì 3 novembre 2023 alle ore 13:10 del fuso orario italiano. Come avrete sicuramente notato, si tratta dello stesso giorno in cui scopriremo le novità del nuovo aggiornamento di Honkai Star Rail: la live del gioco a turni si terrà alle 12:30 e, con tutta probabilità, terminerà a pochi minuti dall'inizio di quella dell'update di Genshin Impact.

Insomma, i fan dei prodotti Hoyoverse avranno un bel po' da fare il prossimo venerdì. Non dimenticate inoltre che, come al solito, durante entrambe le dirette verranno diffusi i nuovi codici per riscattare Primogems e Stellar Jade gratis, che non mancheremo di riportarvi al termine di ciascuna presentazione.

Nel frattempo, vi ricordiamo che nel corso della diretta potremo scoprire maggiori dettagli su Charlotte e Furina, l'attesissimo Archon Hydro di Fontaine. Ovviamente assisteremo anche al reveal degli eventi a tempo limitato e, perché no, di qualche novità in termini di nemici e mondo di gioco.