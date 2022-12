Genshin Impact finalmente disponibile in italiano con 600 Primogems gratis per tutti

Come promesso, l'aggiornamento 3.3 di Genshin Impact è ora disponibile per il download, questo update è molto atteso dai giocatori italiani in quanto porta in dote una novità particolarmente interessante, ovvero la traduzione del gioco (solo testi) in italiano, dopo due anni di attesa.

Come di consueto, insieme all'aggiornamento 3.3 arrivano anche importanti ricompense, i giocatori hanno diritto a 600 Primogems gratis come ricompensa per le ore di manutenzione e il down dei server. Ma l'update 3.3 porta in dote anche molte altre novità tra cui il debutto di Genius Invokation TCG, un minigioco di carte collezionabili, il nuovo personaggio 5 Stelle "Eons Adrift" Wanderer (Anemo), il personaggio 4 Stelle "Enigmatic Machinist" Faruzan (Anemo), nuove quest ed equipaggiamenti.

Non mancano poi correzioni di bug e ottimizzazioni sotto il cofano e si segnala appunto il debutto della lingua italiana, la traduzione riguarda dialoghi, nomi degli oggetti e delle location e le voci dei menu, il doppiaggio non è presente e la localizzazione si limita esclusivamente ai testi scritti.

Su Everyeye.it trovate la guida per attivare i sottotitoli in italiano su Genshin Impact, ricordatevi che per avere l'italiano tra le lingue supportate è necessario aggiornare il gioco alla versione 3.3 pubblicata su tutte le piattaforme il 7 dicembre 2022.