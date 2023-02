Genshin Impact: un dolce cosplay di Ganyu dalla giapponese Himeko

Le succose novità dell'update 3.5 di Genshin Impact sono in dirittura d'arrivo. L'aggiornamento arriverà tra non molto, ma nell'attesa è un cosplay di Ganyu da Genshin Impact a catturare l'attenzione dell'utenza del free to play di MiHoYo.

Ganyu è una Adeptus sotto contratto con il Geo Archon Morax e serve come segretaria del Liyue Qixing. Tranquilla e riservata, a causa del suo sangue da qilin, assolve qualsiasi incarico le venga assegnato. Tuttavia, più importante è il compito, più diventa nervosa e incline a commettere errori.

Ganyu serve come segretaria del Liyue Qixing da migliaia di anni e il suo virtuosismo per il lavoro spesso la porta ad addormentarsi in ufficio. Come conseguenza, ha pochissimi amici all'infuori del luogo di lavoro.

La longeva età le causa problemi di memoria. Ganyu dimentica spesso dettagli importanti che le causano situazioni imbarazzanti. Inoltre, è molto sensibile alle sue corna, agitandosi molto quando qualcuno le menziona.

La cosplayer giapponese Himeko074 ha condiviso una sua dolcissima interpretazione in cui vediamo Ganyu cingersi il ventre. La ragazza, dalla pelle chiara, i capelli azzurri e le corna rosso scuro, indossa un abito di colore celeste e nero che le lascia scoperte le spalle e ingenti quantità di trucco sul viso. Non perdete le Primogems gratis di febbraio con i codici di Genshin Impact.