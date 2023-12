Genshin Impact: un dolce cosplay di Hu Tao indossa un costume da maid

A separarci dall'aggiornamento 4.3 di Genshin Impact non resta ormai che poco più di una settimana. L'update, la cui uscita è stata programmata per il 20 dicembre 2023 da Hoyoverse, porterà succose novità, tra le quali come sempre dei nuovi protagonisti. Questa volta a fare il loro ingresso in campo saranno Navia e Chevruse.

In attesa di scoprire verso quali orizzonti ci porterà la prossima patch in via di sviluppo presso la software house cinese MiHoYo, l'utenza del free to play fantasy in stile gatcha tenta la fortuna provando a ottenere i personaggi arrivati in Genshin Impact 4.2.

A stupire il pubblico per questa volta non è uno dei contenuti a cui Hoyoverse sta lavorando, ma una spettacolare e originale interpretazione condivisa sui social media dalla cosplayer Azami Cerdus. Lo scatto realizzato dall'artista, che potete osservare in calce all'articolo, ci riporta indietro fino a Liyue, una delle prime regioni del Teyvat che i giocatori del titolo hanno potuto esplorare.

Hu Tao è un'eroina legata all'elemento Pyro il cui banner ha un valore di 5 Stelle. È la 77a direttrice dei Servizi Funebri Wangsheng del porto di Liyue, di cui ne prese le redini sin dalla giovane età. In questo cosplay di Hu Tao da Genshin Impact la osserviamo in una veste insolita. Il suo classico outfit da gioco cambia in una versione che la porta a somigliare a una maid, pronta a servire ai tavoli di un pub.