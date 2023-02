Genshin Impact, altri due eroi in arrivo: svelati Baizhu e Kaveh

A poche ore dalla pubblicazione del primo trailer dedicato all'arrivo di Dehya in Genshin Impact, gli sviluppatori di MihoYo presentano altri due combattenti pronti a debuttare nell'Action RPG.

Tra questi troviamo Kaveh, noto anche con l'appellativo di "Luce di Kshahrewar". Il giovane è originario dell'area di Sumeru, dove opera da tempo come architetto. Tra i principali esponenti del settore delle costruzioni dell'intera regione, il nuovo personaggio si appresta a divenire uno degli eroi giocabili di Genshin Impact. Legato all'elemento Dendro, Kaveh debutterà probabilmente con la versione 3.6 del free to play.

Accanto a Kaveh, MiHoYo dà spazio anche al reveal di Baizhu, con i due personaggi destinati a esordire nel medesimo periodo nell'Action RPG. In questo caso, la terra di origine del personaggio è Liyue, dove opera come farmacista. Nella regione, Baizhu è infatti proprietario della rinomata farmacia Bubu, conosciuta nell'intera area per la sua efficienza. Come Kaveh, anche Baizhu è un personaggio legato all'elemento Dendro.



Dopo aver accolto la traduzione italiana con la versione 3.3, il free to play non cessa di evolversi e di accogliere contenuti inediti. Il prossimo appuntamento, lo ricordiamo, è con il lancio della versione 3.5 di Genshin Impact, che introdurrà il personaggio di Dehya, insieme ad armi e missioni aggiuntive.