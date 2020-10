Genshin Impact, easter egg: come trovare la Master Sword di The Legend of Zelda

Esplorando l'enorme mappa di Genshin Impact, il nuovo free to play di MiHoYo per dispositivi mobile e PC/PS4, è possibile imbattersi in un particolare easter egg dedicato a The Legend of Zelda, titolo dal quale l'action RPG a mondo aperto trae ispirazione per alcune meccaniche e non solo.

Ad un certo punto della quest principale è infatti possibile raggiungere un'area chiamata Stormterror's Lair, ovvero la tana dell'enorme drago blu. Una volta diradata la nebbia che impedisce di spostarsi per questa parte della mappa si può raggiungere qualsiasi punto nei dintorni, anche l'enorme dirupo a nord-ovest. Dopo una lunga scalata vi ritroverete di fronte ad un pericoloso boss Anemo circondato da alcuni nemici minori, i quali una volta sconfitti non solo ricompensano il giocatore con ben tre forzieri ma consentono anche di visualizzare una misteriosa spada nella roccia: la Master Sword di Link. Purtroppo l'easter egg è fine a se stesso e non è possibile raccogliere l'arma oppure ottenere achievement e nel migliore dei casi è possibile ricavarci uno screenshot nella modalità fotografica, come abbiamo fatto noi nell'immagine che trovate in apertura.

Al momento non sappiamo se in giro per Tevyat vi siano altri oggetti di questo tipo, ma non esiteremo a segnalarveli nel caso in cui dovessimo trovarli. Nel frattempo potete dare un'occhiata alla guida alla cucina di Genshin Impact.