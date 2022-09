Genshin Impact: un elegante cosplay di Ayaka ventaglio alla mano

Il palcoscenico del mondo del cosplay ormai ruota attorno al cast di protagoniste femminili di Genshin Impact, il titolo gatcha sviluppato dalla software house cinese MiHoYo che tanto sta appassionando la community di videogiocatori.

Genshin Impact è uno dei migliori open world mobile a oggi disponibili in download e continua a far parlare di sé non solo per le sue qualità, ma anche per i cosplay dedicati ai suoi vari personaggi. A tal proposito, tra gli ultimi cosplay di Genshin Impact troviamo quello della modella conosciuta su Instagram con lo username @ruripuri.

La ragazza ha condiviso alcuni scatti di un magnifico ed elegante cosplay di Kamisato Ayaka, protagonista introdotta nell'update 2.0 e utilizzatrice del tipo Cryo. Ayaka, sorella minore di Kamisato Ayato e alta rappresentante del clan Kamisato, è una ragazza elegante e aggraziata, vista come un modello di perfezione di cui nessuno può parlare in malo modo. Per conoscere meglio la sua storia, vi rimandiamo a un video sul passato di Ayaka di Genshin Impact.

Nel cosplay di Ayaka da Genshin Impact, Ruri Puri delinea le caratteristiche chiave del personaggio. Armoniosa e curata, l'acconciatura azzurra della ragazza presenta due ciocche legate da nodi a trifoglio di colore rosa. Le lunghe ciglia e il piccolo neo sotto l'occhio sinistro finiscono di rappresentare il volto di Ayaka, che sul capo indossa anche un copricapo corazzato nero e dorato. Per quanto riguarda l'abito indossato, il kimono azzurro dimostra le sue origini nobili, mentre il ventaglio tra le sue mani ci ricorda di non sottovalutarla in combattimento.