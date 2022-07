Genshin Impact: tutta l'eleganza di Yelan in questo cosplay di Plant Lily

Il mondo di Genshin Impact ha da poco accolto un nuovo personaggio giocabile. A partire da fine maggio 2022, i giocatori hanno potuto sfruttare nel proprio gruppo la misteriosa combattente fantasma Yelan che sembra avere molte ombre su di sé, tra lavori fantasma ed identità non meglio definite.

Infatti dichiara di lavorare per il Ministero degli Affari Civili, seppur per loro non risulti, ma anche per la Yanshang Teahouse, che però si tratta soltanto di una copertura. L'elusiva Yelan infatti collabora con Ningguang, la dama di giada di Liyue - che potete osservare in questo cosplay di Ksana -, per lavorare come agente segreto con lo scopo di ottenere informazioni.

Ottenibile con l'evento Discerner of Enigmas, è un personaggio che fa uso di un arco ed è quindi una combattente a distanza e ha una vision Hydro. In Genshin Impact si presenta comunque con abiti molto eleganti e d'impatto, che lasciano intravedere un certo fascino. La cosplayer Plant Lily ha vestito proprio quegli abiti per creare questo cosplay di Yelan in blu.

Negli scorsi giorni è stato invece reso disponibile il personaggio Shikanoin Heizou in Genshin Impact 2.8, che però non ha visto tra i suoi contenuti l'inserimento della tanto agognata lingua italiana.