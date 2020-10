Genshin Impact: al via Elemental Crucible, il primo evento coop

A distanza di sole due settimane dal lancio, MiHoYo ha dato il via al primo evento a tempo di Genshin Impact, il quale prevede la partecipazione dei giocatori ad una serie di prove da portare a termine nella modalità cooperativa online.

L'evento, che prende il nome di Elemental Crucible, resterà attivo fino al prossimo 19 ottobre 2020 alle ore 4:59 del mattino e permetterà ai giocatori di completare delle sfide di difficoltà crescente che ricompenseranno con materiali e risorse di vario tipo come Primogems (utili a sbloccare nuovi personaggi), manuali XP per gli eroi e punti esperienza per scalare i livelli avventuriero. Per poter partecipare all'evento occorre aver raggiunto il livello avventuriero 20 e aver completato la missione dell'Atto 2 del Prologo intitolata "For a Tomorrow Without Tears". Vi ricordiamo inoltre che nelle prossime ore è anche possibile ottenere direttamente nella casella di posta in game un bonus di 60 Primogems, dal momento che gli sviluppatori hanno deciso di donare questa piccola quantità di valuta di gioco per farsi perdonare di alcuni bug relativi a quest secondarie.

Sapevate che in pochi giorni dal lancio Genshin Impact ha superato già i 100 milioni di dollari di incassi?