Genshin Impact: l'elemento acquatico in un cosplay di Sangonomiya Kokomi in piscina

Mentre la community si domanda quando uscirà l'update di Genshin Impact con Fontaine, la regione acquatica del Teyvat ispirata al territorio francese, da pochissimo MiHoYo ha pubblicato l'altrettanto speciale aggiornamento 3.8. Ecco una delle grandi protagoniste di questa patch per Genshin Impact.

L'update 3.8 di Genshin Impact è finalmente disponibile al download su tutte le console. I giocatori possono dunque godere del nuovo evento estivo, di una skin gratuita, di nuovi banner e diverse altre novità. Una di quelle in arrivo è Sangonomiya Kokomi, banner a 4 stelle della Fase 2 di questo aggiornamento.

Kokomi è un personaggio giocabile di Genshin Impact in possesso della Hydro Vision. Giovane sacerdotessa divina dell'isola di Watatsumi, è la discendente del clan Sangonomiya. Nonostante l'età, è la responsabile degli affari di Watatsumi e si fa carico delle speranze della gente che abita l'isola. Oltre a essere abile con gli affari, avendo letto numerosi libri a riguardo Kokomi è anche un'ottima stratega.

In questo cosplay di Kokomi da Genshin Impact vediamo la ragazza dai capelli rosa salmone e occhi indaco in piscina, pronta a prendersi una pausa dagli affari e dalle alte temperature. Nonostante sia già immersa in acqua, Kokomi non rinuncia al suo potere acquatico e all'outfit fashion, lo Sparkling Coralbone disponibile di default con il suo banner. A condividere questa interpretazione è la cosplayer Nozzomi.