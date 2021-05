Genshin Impact, Energy Amplifier: come ottenere Diona e quasi 1.000 Primogems gratis

A pochi giorni dal debutto dell'update 1.5 di Genshin Impact, è già possibile prendere parte ad un nuovo evento a tempo limitato che prende il nome di Energy Amplifier Initiation e mette in palio numerose ricompense completamente gratuite.

Completando le varie attività dell'evento non solo è possibile accaparrarsi quasi 1.000 Primogems da investire nei banner a tempo, ma vi è anche l'opportunità di ottenere senza costi aggiuntivi l'eroe 4 Stelle di tipo Cryo Diona, così da aggiungerla alla collezione oppure ottenerne una costellazione aggiuntiva.

Come iniziare l'evento

Per partecipare all'evento dovete innanzitutto aver raggiunto l'Adventurer Rank 25, altrimenti non avrete nemmeno la possibilità di vedere la voce dedicata ad Energy Amplifier Initiation nei menu. Se siete di un livello sufficientemente alto, allora non dovete fare altro che accedere alla schermata degli eventi nel menu dedicato, selezionare la voce "Energy Amplifier Initiation" e cliccare sul tasto "Go to quest", in modo tale da attivare l'indicatore verso l'NPC dell'evento. Parlate con la giovane ragazza in a Liyue per sbloccare l'accesso a tutte le attività dell'evento, ovvero il Domain e gli Atti.

Come completare le nuove attività

Una volta sbloccato l'accesso all'evento vero e proprio, dal menu potete selezionare uno dei tre Atti (al momento è disponibile solo il primo e nei prossimi giorni arriveranno gli altri due) e avviare la nuova attività di gioco, il cui completamento è molto semplice. Ognuno degli Atti, infatti, posiziona sulla mappa degli indicatori a forma di cristallo e il giocatore deve recarsi in quel punto per eliminare tutti gli avversari e poi interagire con il cristallo blu fluttuante per ottenere le ricompense. Prima di procedere, però, è fondamentale distruggere tutti i cristalli di colore rosso, i quali rendono gli avversari presenti nei paraggi molto più forti e resistenti. Completate tutti i dodici scontri del primo Atto per ottenere 90 Primogems e una serie di cristalli che possono essere sfruttati nei Domain a tempo per potenziare i personaggi ed ottenere altre Primogems.

Questi dungeon possono essere personalizzati modificandone difficoltà, tempo richiesto per il completamento e malus. Più è alta la difficoltà, maggiore è il punteggio finale e più alte sono le ricompense in termini di Fractured Fruit Data, ovvero la valuta dell'evento.

Come ottenere i Primogems e Diona gratis

Come accennato sopra, la moneta dell'evento prende il nome di Fractured Fruit Data e può essere spesa per acquistare una gran quantità di materiali per il potenziamento di armi e personaggi. Il nostro consiglio, però, è quello di investire prima sulle 300 Primogems che si possono acquistare con 600 Fractured Fruit Data e su Diona, il cui costo è di 1.000 gettoni dell'evento. Una volta acquistate queste ricompense uniche, potete scegliere quali altri oggetti recuperare nel negozio a tempo in base alle vostre esigenze.

Va precisato che chi vuole ottenere solo il personaggio gratuito e i Primogems non deve necessariamente affrontare queste nuove attività ai livelli di difficoltà più alti e può persino abbassare il livello del mondo per rendere più semplice il giro dei cristalli. Il Domain premia inoltre i giocatori con i Primogems al primo completamento, a prescindere dalla difficoltà selezionata, e chiunque voglia ottenere i punteggi più alti può farlo per ottenere abbastanza monete da acquistare ogni singolo oggetto presente nel negozio.

Vi ricordiamo che l'evento resterà attivo per poco più di due settimane e terminerà infatti il prossimo 17 maggio 2021. Il negozio, invece, resterà aperto per qualche giorno in più e chiuderà il 24 maggio 2021 per consentire a tutti di spendere i Fractured Fruit Data accumulati.

Avete già letto la nostra guida su come effettuare l'upgrade gratis a PS5 di Genshin Impact e trasferire i salvataggi? Sulle nostre pagine potete trovare anche tutti i dettagli sulla mappa interattiva di Genshin Impact, strumento utilissimo per qualsiasi giocatore del free to play di miHoYo alla ricerca di risorse, nemici, dungeon oppure collezionabili (Geoculus e Anemoculus).