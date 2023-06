Genshin Impact: un eremitico cosplay di Dehya riposa nell'oasi di Sumeru

Uscito nel 2020, Genshin Impact conta diverse decine di personaggi giocabili, alcuni gratuiti e altri che gli utenti possono provare a ottenere attraverso banner a tempo limitato. Tra gli eroi che il titolo action RPG open world il cui stile grafico si rifà a quello di The Legend of Zelda: Breath of the Wild troviamo Dehya.

Feroce e forte guerriera coraggiosa come un leone, Dehya è conosciuta come la Flame-Mane. Considerata leggenda tra gli Eremiti, i mercenari nati nel deserto di Sumeru che esercitano un mestiere usando la loto abilità marziale, vanta grande passione e coscienziosità. Dehya è una mercenaria professionista i cui servigi costano caro. Coloro i quali l'hanno assunta come guardia del corpo non hanno però lamentato del prezzo pagato. Dehya desidera una vita che non la intrappoli nelle condizioni che costringono la maggior parte degli abitanti del deserto e aspira a riportare la speranza nella regione che considera casa. Prima di proseguire, avete già scoperto tutte le novità di Genshin Impact 3.7?

In questo cosplay di Dehya da Genshin Impact vediamo la Criniera Ardente riposarsi comoda in una delle oasi di Sumeru. L'Eremita indossa il The Lioness and the Blazing Sun, il suo outfit di default che consiste in un completo composta da stivali neri alti fino al ginocchio, pantaloncini, guanti che le coprono i gomiti, un mantello decorato e un top intrecciato di colore rosso e nero. Ad aver condiviso questa spettacolare intepretazione è la celebre cosplayer Alina Becker.