Genshin Impact: l'esorcismo di Shenhe in un cosplay dell'italiana Caterina Rocchi

Su Genshin Impact è stato inaugurato l'evento Storie dei Cento Youkai, che permette ai giocatori di ottenere numerose ricompense, tra cui Primogemme con le quali sbloccare le numerose protagoniste dell'Hoyoverse. Tra queste i giocatori potrebbero imbattersi in Shenhe, l'esorcista di Liyue.

Ora che la community gode della traduzione italiana su Genshin Impact, arrivata con l'aggiornamento 3.3, è possibile approfondire ulteriormente la conoscenza delle tante protagoniste del titolo free to play di MiHoYo.

Figlia di una coppia di esorcisti, Shenhe ebbe un'infanzia felice, almeno fin quando suo padre non tentò di sacrificarla a un dio malvagio per riportare in vita la madre scomparsa. Convinta di essere una bambina maledetta, ha sviluppato una tendenza omicida placata solamente legando la sua anima con delle corde rosse. È stata cresciuta da Cloud Retainer come sua discepola nelle montagne nei pressi del porto di Liyue.

Shenhe è una ragazza dalla carnagione molto chiara e ha capelli dalla sfumatura bianco argentea che coprono l'occhio destro con le loro ciocche e che terminano con una coda intrecciata dalle punte scure. In questo cosplay di Shenhe da Genshin Impact vediamo l'esorcista dalla Cryo Vision indossare l'outfit di default "The World's Shackles", che consiste in un body nero che lascia il dorso e le spalle scoperte, e un qipao di colore bianco. Ad aver realizzato questa magnifica interpretazione è la cosplayer italiana Caterina Rocchi, conosciuta su Instagram con il nome utente di @mochichuu.