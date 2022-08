Genshin Impact: da Sumeru a Collei gratis, tutte le novità dell'update 3.0

L'action RPG free to play di miHoYo, Genshin Impact, sta finalmente per ricevere il tanto chiacchierato aggiornamento 3.0, atteso dalla community da molto tempo. L'annuncio è avvenuto tramite un comunicato in cui l'azienda cinese ha descritto i prossimi contenuti in arrivo nel titolo.

L'aggiornamento introdurrà innanzitutto un nuovo territorio: si tratta di Sumeru, la quarta nazione ufficiale del gioco dopo Monstadt, Liyue e Inazuma. La nuova nazione sarà accompagnata da delle Archon Quest inedite e da nuove World Quest che arricchiranno il novero di missioni a disposizione dei giocatori.

Ma non finisce qui. Il nuovo pacchetto di aggiornamenti di Genshin Impact includerà anche il nuovo, e ultimo, elemento: Dendro, che sarà accompagnato da specifiche meccaniche di gioco e reazioni elementali. Ci sarà inoltre spazio anche per nuovi personaggi legati a questo elemento, tra cui il Dendro Traveler, l'arciere da 5 stelle Tighnari, Dori, e, infine, l'arciera Collei, personaggio da quattro stelle che si potrà ottenere gratuitamente in un evento a tempo.

L'aggiornamento 3.0. che arriverà su tutte le piattaforme il 24 agosto, includerà diversi eventi che daranno la possibilità di ricevere delle Primogems gratis e i nuovi materiali per l'ascensione degli eroi e il potenziamento delle armi. A tal proposito, il content update introdurrà due set di artefatti inediti e nuove armi da costruire presso i fabbri di Sumeru con le risorse locali.

Il titolo sarà anche protagonista della Gamescom 2022, occasione in cui gli sviluppatori avranno modo di annunciare le ultime novità di Genshin Impact.

E mentre il gioco di ruolo cinese si aggiorna, è arrivato sulla scena anche un nuovo 'rivale' di Genshin Impact. Si tratta di Tower of Fantasy, titolo sviluppato da Hotta Studio ed edito da Level Infinite che adotterà un modello free to play. Per saperne di più, vi lasciamo alla nostra anteprima di Tower of Fantasy.