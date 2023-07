Genshin Impact: un esplosivo cosplay di Klee dall'italiana Nanashi Hana

Mentre i fan non vedono l'ora di mettere le mani su Genshin Impact 4.0, major update che introdurrà una nuova regione del Teyvat, la cosplayer italiana Nanashi Hana si prepara per il prossimo aggiornamento che MiHoYo rilascerà il 5 luglio 2023.

Hoyoverse ha già allestito tutto per l'arrivo della patch 3.8 di Genshin Impact e come la software house cinese anche l'artista nostrana è già pronta. Principale contenuto di questo aggiornamento è l'evento Secret Summer Paradise, che includerà numerose attività in tutta Sumeru per ottenere succulente ricompense gratuite, tra le quali una nuova skin per Klee denominata Blossoming Starlight. Proprio Klee sarà la protagonista di uno dei due banner a 4 stelle della Fase 1 dell'aggiornamento 3.8.

Klee è un personaggio Pyro che abita la regione di Mondstadt. Figlia dell'avventuriera Alice, da sua madre ha preso il carattere intrepido, energico ed estroverso. Ha un talento particolare per la creazione di esplosivi, di cui ama il suono della detonazione. Come ogni bambina della sua età, ama giocare con i bambini, anche se i suoi giochi riguardano troppo spesso le esplosioni.

Klee è ufficialmente considerata un membro dei Cavalieri di Favonio, ma finisce spesso nei guai a causa del suo carattere. Sua figura di riferimento è Albedo, che come un fratello maggiore si prende cura di lei. In questo cosplay di Klee da Genshin Impact la vediamo dare le spalle a una delle sue piacevoli esplosioni.