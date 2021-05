Genshin Impact: Eula danza e combatte nel suo nuovo trailer

A poche ore dall'arrivo del banner a tempo di Eula in Genshin Impact, miHoYo ha pubblicato un nuovo trailer dedicato al personaggio 5 Stelle, il quale ci permette di conoscere meglio la combattente di Monstadt.

Questo personaggio di sangue blu possiede una certa eleganza nei movimenti e ama danzare: tale passione si riflette nello stile di combattimento, visto che durante gli scontri questa eroina agita la claymore come se stesse ballando ed elimina gli avversari scagliandogli addosso dei frammenti di ghiaccio, il suo elemento. Il trailer mette anche in evidenza la nuova ed enorme spada in arrivo anch'essa con un banner a tempo, la Song of Broken Pines, claymore 5 Stelle pensata appositamente per Eula. Vi ricordiamo che il personaggio approderà ufficialmente nel gioco nel corso della giornata di domani, martedì 18 maggio 2021, e potrà essere sbloccato da tutti i giocatori che avranno abbastanza fortuna nella sezione Wish.

Prima di lasciarvi al trailer di Eula "The Spindrift Knight", vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche una guida con i consigli su come ottenere 420 Primogems gratis giocando a nascondino in Genshin Impact, dal momento che l'evento Windtrace è attualmente attivo.

Sapevate che l'update 1.6 di Genshin Impact potrebbe ampliare la mappa con un arcipelago?