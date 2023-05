Genshin Impact: eventi, Kirara e un primo sguardo a Fontaine, le novità dell'update 3.7

Si è appena conclusa la diretta streaming dedicata alla versione 3.7 di Genshin Impact, la quale introdurrà un bel po' di contenuti e banner con personaggi molto amati dai giocatori.

Nella Fase 1 dell'aggiornamento si potranno infatti sbloccare Yoimiya e Yae Miko, le quali saranno affiancate da Kirara, nuovo personaggio 4 Stelle. Si tratta di un personaggio Dendro con uno stile di combattimento davvero particolare, visto che malgrado equipaggi una spada colpisce i bersagli a mani nude o con una combinazione di agili calci volanti. Le abilità di questo personaggio le consentono di creare uno scudo che ne aumenta temporaneamente l'agilità, velocizzando i movimenti, la scalata ed il salto. L'Elemental Burst è invece una sorta di pacco bomba che all'esplosione infligge danni Dentro a chiunque sia nei paraggi. Nella Fase 2 ritorneranno Kaedehara Kazuha e Alhaitham, ma non si conoscono i dettagli sul rate-up dei 4 Stelle.

Passando invece alle novità in termini di contenuti, l'update 3.7 proporrà un nuovo capitolo della storia di Yoimiya, che accompagnerà il Viaggiatore in un viaggio in giro per le terre di Sumeru. Grande attenzione è stata poi rivolta all'Invokazione del Genio, il gioco di carte collezionabili che si aggiorna con due modalità (una PvP e una PvE), oltre 60 nuove carte e più di 10 nuove carte personaggio (tra cui 4 carte degli Archon). Il mini.gioco sarà centrale anche nel nuovo evento a tempo 'Gran Premio Re delle Invokazioni', che include svariate attività e coinvolge un personaggio proveniente da Fontaine, la giornalista Charlotte.

Oltre all'evento in questione, che mette in palio anche un arco 4 Stelle gratuito, potremo partecipare di nuovo a Divine Ingenuity, la modalità basata sull'editor dei livelli che consente ai giocatori di creare mappe basate su combattimenti, fasi di difesa e raccolta di collezionabili. Feast of the Departed Warriors e Fayz Trials Hypothesis sono invece due eventi più incentrati sull'azione e anch'essi permetteranno di ricevere fiumi di Primogems.

A chiudere il tutto troviamo un primo teaser di Fontaine, la prossima regione di Tevyat in arrivo con la versione 4.0. Questa porzione della mappa, ispirata alla Francia, avrà l'acqua come elemento principale e proprio nel teaser vediamo il protagonista che nuota nei fondali marini della regione. In attesa di scoprire se l'arrivo di Fontaine è previsto con il prossimo aggiornamento o se vedremo prima arrivare la patch 3.8, vi ricordiamo che la versione 3.7 sarà disponibile dal prossimo 24 maggio 2023.

