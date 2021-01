Genshin Impact, al via l'evento Lost Riches: si potrà ottenere una Fata

Oltre all'arrivo di Ganyu in Genshin Impact, il free to play sviluppato in Cina ha in serbo un'ulteriore sorpresa per i giocatori attivi tra le lande di Teyvat.

In data 8 gennaio prende infatti il via l'evento speciale Lost Riches, che offre ai giocatori un'interessante sfida. Al centro della scena troviamo il personaggio di Ulman e una serie di tesori nascosti, che la protagonista dovrà raccogliere in 14 aree dell'open world indicate progressivamente su di una mappa dedicata. Per assisterlo nella ricerca, l'NPC offrirà al giocatore il supporto di una "Fata cerca tesori", ovvero una piccola creatura volante e con una dote molto speciale. La compagna fatata è infatti in grado di illuminarsi in prossimità di un tesoro nascosto, con un'intensità che aumenta al ridursi della distanza dal bottino.



Trovando i tesori, il giocatore otterrà delle monete di ferro: una volta raccolte tutte, l'esplorazione di una data area si considererà terminata. Conducendo la missione, sarà possibile sbloccare sfide speciali e indizi per ulteriori tesori, come Primogems e altro. Nel caso in cui i giocatori riescano a reperire i tesori di tutte le 14 aree, allora potranno ottenere in cambio una Fata cerca tesori da portare sempre con sé. Disponibile in tre colori (azzurro, rosa e giallo), la creatura potrà essere equipaggiata in qualsiasi momento, ma non avrà più la capacità di individuare le monete di ferro. Segnaliamo che l'evento Lost Riches si concluderà il 18 gennaio 2021, proponendo una nuova attività che fa seguito all'esplorazione della nuova Dragonspine in Genshin Impact.