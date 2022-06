Genshin Impact: fan sottrae 20mila euro a un magazine di Persona 5 e li spende ingame

I curatori di Showtime, una fanzine interamente dedicata a Persona 5, affermano che un membro del team ha sottratto 20mila euro al fondo comune del magazine indipendente per poi spenderli in acquisti ingame di Genshin Impact.

L'incredibile vicenda, raccontano i curatori della fanzine, ha obbligato il team a bloccare le pubblicazioni a tempo indeterminato e ad attivarsi per recuperare il denaro distratto da un membro dello staff (tale Ree). I gestori di Showtime spiegano che Ree ha attinto illecitamente al fondo comune del magazine per appassionati di Persona 5, sottraendo un totale di 27.625 dollari canadesi, circa 20.400 euro al tasso di cambio attuale.

Nel tentativo di capire cosa fosse successo, lo staff di Showtime ha appreso che Ree ha sottratto quel denaro per potenziare e personalizzare i propri personaggi nella dimensione free-to-play di Genshin Impact. Al danno della chiusura a tempo indeterminato delle pubblicazioni e dell'inatteso buco di bilancio si somma anche la beffa delle difficoltà riscontrate dagli altri membri di Showtime per recuperare il denaro sottratto.

Come sottolinea il consulente legale di Showtime, infatti, Ree non aveva alcun contratto formale di collaborazione con la fanzine di Persona 5 e il passaggio di denaro è avvenuto direttamente da Etsy, il portale da cui venivano gestite in maniera 'amatoriale' le vendite delle copie cartacee del magazine, ai conti correnti personali del soggetto in questione.