Genshin Impact: la fantasmagorica Hu Tao in un cosplay tenebroso

Ci sono tanti personaggi in Genshin Impact, ognuno con la propria personalità e il modo di fare, influenzato anche dal lavoro che svolge in questo mondo fantasy e dalla terra da cui proviene. Ci sono infatti differenze notevoli tra Mondstadt, Inazuma, Liyue e la recentemente aggiunta Sumeru. Torniamo però a Liyue, città ispirata alla Cina.

In questa città stato dal sapore sinico ci sono tanti individui dall'aspetto importante e che occupano ruoli di rilievo. In Genshin Impact alcuni di questi diventano anche personaggi giocabili, come la giovane Hu Tao, 77° direttrice dell'agenzia funeraria Wangsheng di Liyue. Piccolina e poetica, Hu Tao è una ragazza che veste sempre di grigio e altri colori scuri e bruni, quasi a identificarsi strettamente con il proprio ruolo funerario.

E non è un caso se spesso la combattente dall'abilità Pyro si circonda anche di fantasmi, come mostrano tante key visual a lei dedicate. Usandola poi si scopre che molte delle sue abilità hanno un'essenza spirituale, con fantasmini che vengono appunto evocati sotto il suo comando. Lo stesso vale per questo cosplay di Hu Tao da Genshin Impact realizzato da Kleiner Pixel, pronta a guidarvi verso l'oltretomba.

