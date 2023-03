Genshin Impact: da Faruzan gratis a Baizhou, tutte le altre novità della versione 3.6

Hoyoverse ha finalmente svelato tutti i contenuti in arrivo nelle prossime settimane in Genshin Impact grazie al debutto della versione 3.6, in arrivo nella prima metà di aprile 2023.

Il nuovo aggiornamento proporrà come al solito due diverse fasi, ciascuna caratterizzata da personaggi diversi nei banner a tempo. La prima parte vedrà un doppio banner con protagoniste Nahida e Nilou, due eroine 5 Stelle che verranno affiancate da tre 4 Stelle la cui identità è al momento sconosciuta. Solo nella seconda fase approderanno i nuovi personaggi dell'aggiornamento, l'attesissimo 5 Stelle Dendro Baizhou e il 4 Stelle Dendro Kaveh, i quali verranno accompagnati dal ritorno della fortissima Ganyu.

L'update 3.6 introdurrà anche una nuova area della mappa, che permetterà di esplorare la porzione a nord-ovest di Sumeru, caratterizzata da un deserto diverso rispetto a quello visto nella restante regione per via di enormi cristalli viola e non solo. Probabilmente tale luogo sarà centrale nelle due nuove quest: una sarà incentrata su Baizhou e l'altra su Nahida. Per quello che riguarda i nemici, l'aggiornamento ci permetterà di affrontare nuovi guerrieri elementali che troveremo nella nuova area e ben due nuovi boss: un mago e un drago Dendro. Vista la presenza di due set di artefatti inediti, diamo per scontata anche la presenza di nuovi dungeon.

Ovviamente non mancheranno gli eventi a tempo limitato, uno dei quali ci consentirà di assumere la forma di una piccola creatura volante e spiccare il volo in quel di Sumeru. Un altro evento ci permetterà invece di ottenere una copia gratuita di Faruzan, l'arciera 4 Stelle.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sui nuovi personaggi e sui restanti contenuti, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i codici per ottenere 300 Primogems gratis in Genshin Impact.