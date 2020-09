Genshin Impact, il fascino e la magia di Teyvat: trailer dal TGS per l'action RPG gratis

A ormai meno di ventiquattr'ore di distanza dall'esordio di Genshin Impact, il free to play sviluppato dal MiHoYo torna a mostrarsi al pubblico un un ricco gameplay trailer.

Pubblicato dalla software house cinese in occasione del Tokyo Game Show 2020, il filmato offre l'occasione per dare un ricco sguardo a personaggi e mondo di gioco. L'universo fantasy di Genshin Impact, action RPG ambientato nel fatato regno di Teyvat, si presenta così al pubblico alla vigilia del debutto sul mercato videoludico. Il trailer, disponibile direttamente in apertura a questa news, vede protagonisti tanto le variopinte e brillanti ambientazioni quanto i molteplici personaggi che lo abitano, realizzati con uno stile che rimanda alla tradizione anime giapponese.



Il gioco, lo ricordiamo, approderà su PlayStation 4, PC e dispositivi mobile (sia Android sia iOS) nella giornata di lunedì 28 settembre: gli utenti interessati possono procedere con il preload di Genshin Impact. Come già accennato, la produzione potrà essere testata in maniera completamente gratuita, vista la decisione del team di sviluppo di adottare un modello di pubblicazione di tipo free to play.



Per maggiori informazioni sulla natura dell'action RPG, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile un ricco provato di Genshin Impact realizzato dal nostro Francesco Fossetti. In chiusura, ricordiamo che il gioco è atteso anche su Nintendo Switch nel prossimo futuro.